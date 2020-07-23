В ресторане "Велюр" прокомментировали сообщение о приезде силовиков

В заведении отметили, что силовики находились на парковке ресторана и проводили какие-то действия по соседнему адресу.

В ресторане "Велюр", который принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, опровергают сообщения некоторых средств массовой информации о приезде представителей силовых органов в заведение.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил администратор ресторана "Велюр".

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Он отметил, что информация некоторых СМИ о якобы проведении обысков в ресторане не соответствует действительности, а работники правоохранительных органов, которых заметили возле заведения, просто припарковались рядом и проводили определенные действия в этом районе по соседнему адресу на улице Саксаганского.

"Не соответствует действительности. Они работают, но рядом", - сказал администратор и добавил, что действия правоохранителей не имеют никакого отношения к ресторану.

"Они где-то на Саксаганского работают. Просто у нас стояли на парковке", - сказал администратор.

По информации СМИ, утром в четверг, 23 июля, возле киевского ресторана "Велюр" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко заметили силовиков.

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