В ресторан "Велюр" нардепа Тищенко пришли силовики - СМИ (фото)
По информации СМИ, утром в четверг, 23 июля, в киевский ресторан "Велюр" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко нагрянули силовики.
Об этом сообщает "Обозреватель" и публикует фото с места происшествия.
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Подробностей от правоохранительных органов пока не поступало. Информации на странице Тищенко в соцсетях о происшествии нет.
Ранее УНИАН сообщал, что в выпуске программы "Наши гроші з Денисом Бігусом" от 27 апреля говорилось, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, говорилось в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.
А в середине июля ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, пригласил посетителей развлечься в ночное время, несмотря на введенные Кабмином карантинные ограничения.
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