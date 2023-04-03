Судья назначила "титушке" наказание в виде 5 лет лишении свободы, но изменила квалификацию преступления и освободила его от отбывания наказания в связи со истечением срока давности.

Шевченковский районный суд Киева признал "титушку" Александра Медведя виновным в похищении активистов Юрия Вербицкого и Игоря Луценко в 2014 году и назначил ему наказание в виде 5 лет лишении свободы.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа, представители которой представляют интересы потерпевших по этому делу.

"Председательствующая Лидия Щебуняева признанала Медвидя виновным в ч. 2 ст. 146 УКУ (незаконное похищение Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, совершенное по предварительно сговору группой лиц). Суд назначил осужденному наказание - 5 лет лишения свободы. При этом Щебуняева изменила квалификацию преступления, которое Медвидю инкриминировала прокуратура - вместо ч. 3 ст. 146 в приговоре ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса. Это означает, что суд не увидел тяжких последствий похищения причинения физической боли потерпевшим и смерть Юрия Вербицкого", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что прямым следствием изменения обвинения судом стало освобождение Медвидя от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 146 (преступление средней тяжести) вместо инкриминируемого прокуратурой ч. 3 ст. 146 (тяжкое преступление).

Адвокат Оксана Михалевич, представляющая потерпевшую - дочь Юрия Вербицкого, намерена обжаловать этот приговор.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск Луценко и назначил взыскать 200 тыс. грн морального вреда и около 50 тыс. грн материального вреда и судебных расходов.

Гражданский иск Сергея Вербицкого - брата убитого "титушками" активиста - суд оставил без рассмотрения в связи со смертью Вербицкого.

Похищение Луценко и Вербицкого: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 января 2014 года Луценко и Вербицкого "титушки" похитили из Александровской больницы, вывезли из Киева и пытали в течение многих часов. После пыток их оставили в разных местах в лесу. Луценко удалось спастись, а Вербицкий от полученных травм умер. 22 января его тело обнаружили в лесу под Гнедыном Бориспольского района Киевской области.

28 декабря 2020 года прокуратура направила в суд обвинительные акты против Сергея Мысливого и Ивана Новотного. Им инкриминируют участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, похищения и пыток Вербицкого и Луценко, а также препятствование проведению мирных собраний во время Евромайдана.

Отдельно Мысливому инкриминируется убийство Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности, паспорта гражданина Украины.

С момента задержания в марте 2020 года Мысливого и Новотного держали под стражей, однако в августе 2021 года они вышли из СИЗО.

В апреле 2021 года за организацию похищения и убийства Вербицкого и похищения Луценко суд вынес приговор организатору "титушек" Александру Волкову. Он приговорен к 9 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения – Владимиром Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий "титушек". Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда.

Один из обвиняемых в похищении активистов из больницы был Александр Медвидь.

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