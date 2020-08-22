Убийство Вербицкого и пытки Луценко: ГБР завершило расследование

21 января 2014 года Игоря Луценко и Юрия Вербицкого "титушки" похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их покинули в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, которые в январе 2014 года похитили активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убили Вербицкого.

Читайте такжеФигуранту дела о пытках Луценко и Вербицкого сообщили о новом подозренииОб этом сообщает ГБР.

Отмечается, что вышеуказанные лица подозреваются в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ст. 146); создании, руководстве преступной группировкой или преступной организацией, а также участии в ней (ч.1 ст. 255); незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340) Уголовного кодекса Украины.

Один из фигурантов также подозревается в умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115); истязании, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127); подделке документов и их использовании (4 ст. 358) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366) Уголовного кодекса Украины.

Также отмечается, что в связи с использованием поддельного паспорта и использования заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлено в суд.

Похищение Луценко и Вербицкого: что известно

21 января 2014 года Луценко и Вербицкого «титушки» похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их покинули в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января 2014 года его тело обнаружили в лесу под Гнединым Бориспольского района Киевской области.

Сейчас на скамье подсудимых находится "титушка" Александр Волков, который в июле 2017 года был взят под стражу.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий "титушек". Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда.

Также подозреваемыми по делу о похищении активистов являются Сергей Мисливый и Иван Новотный, их задержали в марте текущего года и они находится под стражей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева