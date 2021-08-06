Юристы напомнили, что обвиняемого Сергея Мысливого удалось затянуть в суд аж в марте 2020 года.

Белоцерковский горрайонный суд отложил на неопределенный срок дело против Сергея Мысливого и Ивана Новотного, которых обвиняют в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве Мысливым последнего.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа в Facebook.

21 июля коллегия судей Белоцерковского суда в составе Дубановской, Примаченко и Лариной инициировала изменение подсудности по делу, которое уже определял до того апелляционный суд.

Тогда в Бориспольском горрайонном суде закончились судьи и невозможно было образовать коллегию для рассмотрения дела. Поэтому суд направил представление в Киевский апелляционный суд об изменении подсудности. И апелляция определила подсудность уголовного производства в отношении мыслимого и Новотного по Белоцерковскому горрайонному суду, пишут в совещательной группе.

Читайте такжеРассмотрение дела об убийстве журналиста Сергиенко перенесли в Киев4 августа Апелляционный суд признал безосновательным представление об изменении подсудности Белоцерковского суда, отказал и вернул дело обратно.

Заседание назначили наконец на сегодня, 6 августа, но оно не состоялось.

"Теперь, когда дело к ним вернулось, две трети коллегии в отпуске. Из отпуска никого не отозвали. Повторное перераспределение не провели", – сообщают в организации.

Отмечается, что такое решение фактически позволяет обвиняемым выйти на свободу. По словам адвоката Евгении Закревской, это произойдет уже завтра, 7 августа.

Юристы напомнили, что обвиняемого Сергея Мысливого удалось затянуть в суд аж в марте 2020 года, потому что мужчина длительное время скрывался под чужой фамилией.

Сергей Мыслимый и Иван Новотный находятся под стражей с момента задержания в марте 2020 года. Им инкриминируют участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, непосредственно похищение и пытки Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, также препятствование мирным собраниям – Евромайдану.

Отдельно Мысливому инкриминируется убийство Юрия Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности, паспорта гражданина Украины.

Автор: Яна Ставская