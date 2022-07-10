У кого нет возможности уехать, должен подготовить себе убежище и запас необходимых продуктов и вещей.

Жителей Херсонской области призывают срочно эвакуироваться, а те, кто не может выехать из региона, должны подготовить убежище, а также запас воды и пищи на период, когда будет происходить деоккупация области.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Полностью поддерживаю обращение Верещук относительно того, что все-таки надо выезжать нашим людям. Я знаю, что это очень тяжело, и не все имеют эту возможность, но нужно это делать. Тем, кто никак не может этого сделать, нужно готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, определенный запас пищи для того, чтобы пережить наступление наших войск", – сказал он.

Соболевский отметил, что ВСУ будут работать "максимально аккуратно, хирургически", чтобы сохранить жизни людей, "но война есть война".

Накануне с аналогичным призывом обращался мэр оккупированного города Олешки Херсонской области.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, является скопление вражеской техники, настойчиво рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут", - написал Евгений Рыщук.

Сегодня стало известно, что украинские военные нанесли удары по воинской части оккупантов в Херсоне.

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