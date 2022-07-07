Мэр призвал жителей города не становиться "живым щитом" для российских оккупантов.

Жителей временно оккупированной Херсонской области призывали держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск.

Об этом сообщил мэр оккупированного города Алешки Евгений Рищук.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, является скопление вражеской техники, настойчиво рекомендую ехать оттуда подальше", - написал Рищук.

"ВСУ идут", - подчеркнул он. Мэр призвал жителей города не становиться "живым щитом" для российских оккупантов.

Напомним, на Херсонщине между ВСУ и оккупантами развернулся воздушный бой. Не имея никакого успеха по суше, враг использует воздушное пространство.

"Развернулся воздушный бой, когда истребители врага пытались использовать по нашей авиации крылатые ракеты "воздух-воздух", но успеха не имели", - отметила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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