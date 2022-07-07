Жителей временно оккупированной Херсонской области призывали держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск.
Об этом сообщил мэр оккупированного города Алешки Евгений Рищук.
"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, является скопление вражеской техники, настойчиво рекомендую ехать оттуда подальше", - написал Рищук.
"ВСУ идут", - подчеркнул он. Мэр призвал жителей города не становиться "живым щитом" для российских оккупантов.
Напомним, на Херсонщине между ВСУ и оккупантами развернулся воздушный бой. Не имея никакого успеха по суше, враг использует воздушное пространство.
"Развернулся воздушный бой, когда истребители врага пытались использовать по нашей авиации крылатые ракеты "воздух-воздух", но успеха не имели", - отметила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.