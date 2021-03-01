Трагедия произошла 25 февраля.

В Черкассах от осложнений после родов умерла 34-летняя Елена Юшкова, работавшая в Корпусе Мира.

Читайте такжеВинницкие патрульные помогли доставить в роддом беременную двойней (видео)Как пишет местное издание Vikka, она успела порадоваться своему новорожденному сыну и собиралась дать ему имя сразу по возвращению домой, но не суждено.

Отмечается, что трагедия произошла 25 февраля в Черкассах. 24 февраля Елена родила здорового сына.

С мужем Алексеем Елена познакомилась в библиотеке. Пара не мыслила своей жизни без чтения, и это их сблизило. Девушка окончила филологический факультет ЧНУ им. Богдана Хмельницкого и в Корпусе Мира преподавала язык.

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Автор: УНИАН