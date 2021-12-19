Россиянка ранее нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Пограничники не пустили в Украину российскую актрису, которая ехала на съемки.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы.

"Во время оформления и необходимых мероприятий контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.

Читайте такжеМитрополит Епифаний призвал украинцев вакцинироваться против коронавирусаЗа нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украину пограничники не пропустили, кроме того, она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года.

Актриса вернулась обратным рейсом.

По данным LIGA.net речь идет о Любви Резиной, девичья фамилия - Баханкова.

Ранее сообщалось, что пограничники запретили въезд в Украину русскому гитаристу за незаконное посещение Крыма.

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Автор: Светлана Закелова