Таня Мендоса дебютировала в кино в 1998 году и снялась в таких фильмах, как "Королева юга" и "Террор в музее".

В мексиканском городе Куэрнавака на улице расстреляли 42-летнюю известную актрису, модель и певицу Таню Мендосу. От полученных ранений она скончалась на месте.

Об этом сообщает агентство EFE.

Сообщается, что в роковой момент артистка находилась на спортивной площадке, она ждала, пока ее 11-летний сын закончит тренировку по футболу. Неизвестный подъехал к стадиону и открыл огонь. На данный момент преступника еще разыскивают.

Таня Мендоса: что известно об артистке

Настоящее имя актрисы Мария Гуадалупе Торрес Мендоса. Она дебютировала в кино в 1998 году.

Читайте такжеУмерла автор "Интервью с вампиром" Энн РайсСнялась в таких фильмах, как "Цена твоей любви", "Безмолвный герой", "Королева юга", "Террор в музее", "24 часа на исчезновение трупа" и "100 килограммов свинца".

По информации СМИ, в 2010 году семью актрисы похитили неизвестные и требовали выкуп.

В 2012 году Таня Мендоса занялась музыкой и записала пять альбомов.

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Автор: Катерина Шварц