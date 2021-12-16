В мексиканском городе Куэрнавака на улице расстреляли 42-летнюю известную актрису, модель и певицу Таню Мендосу. От полученных ранений она скончалась на месте.
Об этом сообщает агентство EFE.
Сообщается, что в роковой момент артистка находилась на спортивной площадке, она ждала, пока ее 11-летний сын закончит тренировку по футболу. Неизвестный подъехал к стадиону и открыл огонь. На данный момент преступника еще разыскивают.
Таня Мендоса: что известно об артистке
Настоящее имя актрисы Мария Гуадалупе Торрес Мендоса. Она дебютировала в кино в 1998 году.
Читайте такжеУмерла автор "Интервью с вампиром" Энн РайсСнялась в таких фильмах, как "Цена твоей любви", "Безмолвный герой", "Королева юга", "Террор в музее", "24 часа на исчезновение трупа" и "100 килограммов свинца".
По информации СМИ, в 2010 году семью актрисы похитили неизвестные и требовали выкуп.
В 2012 году Таня Мендоса занялась музыкой и записала пять альбомов.
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