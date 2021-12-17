Он получил запрет въезда на ближайшие три года.

Пограничники запретили въезд в Украину российскому гитаристу из-за незаконного посещения Крыма. По информации УНИАН, это участник группы "Город 312".

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, гражданин РФ прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула.

Во время оформления и необходимых мероприятий контроля пограничники установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно в разные годы посещая фестивали, которые проводились на полуострове.

На вопрос, когда он в последний раз посещал оккупированный полуостров, россиянин отвечал, что не помнит, а впоследствии начал путаться, называя сначала 2001 год, потом 2014 год. Отмечается, что при этом музыкант хорошо помнил другие места, где выступал.

В Украину гитарист направлялся, чтобы принять участие в творческом проекте.

"За нарушение норм украинского законодательства иностранца в Украину пограничники не пропустили, кроме того, он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России умерла пенсионерка, которой пришлось оперировать саму себяПограничники также приводят цитату россиянина, который сказал: "Ну все, остались без хорошей музыки".

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о гитаристе российской группы "Город 312" Александре Ильчуке, который после оккупации неоднократно выступал в Крыму, незаконно посещая его. В частности, на YouTube опубликовано видео выступления группы в Крыму в 2016 году.

Ранее УНИАН писал, что петиция с предложением запретить въезд на территорию Украины гражданам РФ набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

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Автор: Антонина Доломанжи