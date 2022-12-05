В официальном реестре числятся 210 тысяч граждан.

В Украине зарегистрировано рекордно низкое количество безработных — всего 210 тысяч человек. Показатели начали снижаться с июня, на что есть несколько причин.

Статистикой поделился народный депутат Ярослав Железняк в персональном Telegram-канале. Он написал: "Обновленные цифры по официально зарегистрированным безработным — ориентировочно 210 тысяч по состоянию на 1 ноября. Опять же — это антирекорд, никогда в истории наблюдения безработицы в Украине такого низкого показателя не было".

По словам чиновника, на статистику могли повлиять два изменения в законодательстве. Первое — это выплаты безработным, которые теперь совершаются только в течение 90 дней. А второе — мужчины перед попаданием в официальный реестр должны предоставить документы из военкомата.

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Однако Железняк составил график и уточнил, что данные начали снижаться в июне, хотя в мае был принят упрощенный механизм регистрации на учет безработных. Поэтому нардеп считает реальные причины падения показателей другими. Часть граждан, которые потеряли работу после полномасштабного вторжения России, смогли трудоустроиться, а многие выехали за границу.

Безработица в Украине: последняя информация

Как сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, в Украине безработных в 12 раз больше, чем официально зарегистрированных. Показатель достиг 2,6 миллиона граждан.

Бережная также рассказала, что в целом из-за полномасштабного вторжения России работу потеряли 5 миллионов украинцев: "Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников".

По состоянию на 15 ноября, к проведению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" было привлечено 1036 безработных.

Массированные ракетные обстрелы оккупантов и веерные отключения электроэнергии в октябре снизили активность на рынке труда Украины примерно на 10-15%.

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