В следующем году прогнозируется дальнейший рост количества безработных в Украине.

Фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 миллиона человек, тогда как в Государственной службе занятости зарегистрировано лишь 215 тысяч безработных.

Как сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная во время информационного телемарафона, сейчас в Государственной службе занятости есть 27 тысяч вакансий (в прошлом году на эту дату их было 61 тысяча), то есть на одно рабочее место претендуют 8 официально зарегистрированных безработных.

"Если говорить о фактической безработице, то на конец 2022 года мы имеем 2,6 миллиона безработных, а в 2023 году мы прогнозируем чуть более 2,8 миллиона безработных лиц", - сказала она.

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Война в Украине и ситуация с работой:

21 апреля 2022 года в Украине был принят закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны.

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что правительство не видит возможности повышать минимальную зарплату в 2023 году.

По состоянию на начало октября в Украине официально зарегистрировано 260 тыс. безработных.

25 октября в Минэкономики сообщили, что безработных будут привлекать в "Армию восстановления". Люди будут получать за работу минимальную зарплату в размере 6,7 тыс. грн.

По состоянию на 28 октября 2022 года количество вакансий на рынке труда уменьшилось больше, чем в два раза, и на одну вакансию претендует 8 безработных.

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