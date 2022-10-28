Сейчас в Украине 230 тыс. зарегистрированных безработных, которые получают пособие по безработице.

Количество вакансий на рынке труда уменьшилось больше, чем в два раза, и на одну вакансию претендует 8 безработных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на министра Юлию Свириденко.

"Из-за войны мы прогнозируем около 30% падения экономики, и как следствие – рост уровня безработицы. По информации службы занятости, с начала военных действий статус безработного получили 404 тыс. граждан. Сейчас 230 тыс. зарегистрированных безработных, которые получают пособие по безработице. При этом существенно, более чем вдвое, уменьшилось количество вакансий на рынке труда – на сегодня их всего 31 тысяча, то есть на одну вакансию претендует 8 безработных", - рассказала Свириденко.

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Она отметила, что правительство ввело комплекс мер, направленных на повышение уровня занятости, в частности, это программа "еРабота", по которой украинцы имеют возможность получить микрогранты до 250 тыс. грн на начало или расширение бизнеса, гранты до нескольких миллионов – на развитие перерабатывающих предприятий, закладки садов, теплиц.

Среди других программ стимулирования занятости Свириденко назвала предоставление компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, которой воспользовались уже 9 тысяч предпринимателей, привлечение безработных в "Армию восстановления" с их участием в общественно полезных работах.

"Для тех, кто сейчас остался без работы и хочет работать, мы предлагаем приобщиться к общественно полезным работам и получать по меньшей мере минимальную заработную плату, которую гарантирует государство. При этом местные власти за счет собственных средств могут увеличить оплату за такую работу", - отметила министр.

По ее словам, центры занятости также предлагают различные программы переквалификации, которые дают возможность людям получить новую востребованную на рынке специальность. В частности, для людей старше 45 лет, ветеранов, внутренне перемещенных лиц есть возможность получить ваучер на обучение для смены специальности.

Ситуация с работой во время войны:

21 апреля в Украине был принят закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны. В частности, на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены закон предусматривает предоставление статуса зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуре, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые не имеют документов. Кроме того, урегулирован вопрос предоставления статуса безработного ВПЛ, у которого не разорваны трудовые отношения с работодателем.

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что правительство не видит возможности повышать минимальную зарплату в 2023 году.

По состоянию на начало октября в Украине официально зарегистрировано 260 тыс. безработных.

В Украине минимальная сумма пособия по безработице составляет 1 тыс. – 1 800 грн. В среднем пособие по безработице составляет 4 600 грн. Максимальная помощь – 9 750 грн. Расчет суммы производится индивидуально, она зависит от страхового стажа человека и заработной платы, которую он получал на последнем месте работы.

Также исследования кадрового портала grc.ua показало, что абсолютное большинство (98%) соискателей работы в Украине сталкиваются с проблемами при трудоустройстве во время войны.

Украинцы недовольны уровнем доходов, однако ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку две трети опрошенных (в опросе приняли участие 2 600 украинцев).

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