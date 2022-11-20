Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по состоянию на конец ноября около 5 миллионов человек потеряли работу.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время Польско-Украинского экономического форума, отметив при этом, что из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек, что существенно повлияло на рост уровня безработицы.

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу", — отметила Бережная.

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Заместитель министра добавила, что в соседней Польше сейчас около 1,5 млн украинцев сейчас находятся по программе временно защиты.

Работа во время войны:

21 апреля в Украине был принят закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны. В частности, на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены закон предусматривает предоставление статуса зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуре, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые не имеют документов. Кроме того, был урегулирован вопрос предоставления статуса безработного ВПЛ, у которого не разорваны трудовые отношения с работодателем.

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По состоянию на 5 октября 2022 года более трети украинцев потеряли работу после начала войны.

По оценкам МОТ, в Украине занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, количество вакансий на рынке труда по состоянию на октябрь 2022 года уменьшилось более, чем вдвое, и на одну вакансию претендует 8 безработных.

По состоянию на начало октября в Украине были официально зарегистрированы 260 тыс. безработных.

В октябре в Минэкономики заявили, что безработные украинцы будут привлечены к "Армии восстановления" и будут получать за работу минимальную зарплату в размере 6700 грн.

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