Сейчас к общественно полезным работам привлекаются безработные в пяти областях Украины.

По состоянию на вторник, 15 ноября 2022 года, в Украине к проведению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" было привлечено 1036 человек со статусом безработного.

Как сообщают в пресс-службе Министерства экономики, на этом этапе к общественно полезным работам привлекаются безработные в пяти областях Украины: Сумской, Киевской, Черниговской, Донецкой и Полтавской.

Наибольшее количество безработных граждан получили работу в Сумской области – 499 человек. В Киевской области к работам привлекли 209 человек, в Черниговской – 176, Донецкой – 107, Полтавской – 45. Кроме того, возможность привлекать безработных к общественно полезным работам рассматривают еще в двух регионах – Ровенской и Волынской областях.

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"Мы рассматриваем этот процесс как механизм перехода человека из статуса безработного в статус занятого лица. Выполняя общественно полезные работы, безработный будет не только получать зарплату, большую чем выплаты по безработице, но и приносить пользу обществу, что очень ценно, особенно в эти турбулентные времена. Увеличится покупательная способность граждан, а значит и будет расти потребность в производстве товаров и предоставлении услуг, что приведет к созданию новых рабочих мест", – подчеркнула заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

В Правительстве уточнили, что это пока относительно небольшие цифры, поскольку в целом в центрах занятости по Украине на конец октября 2022 года было зарегистрировано около 270 тысяч человек. Однако в Минэкономики отметили, что эта инициатива "поможет украинцам, особенно в маленьких городках, одновременно и зарабатывать деньги, и восстанавливать свои общины".

Виды общественно полезных работ могут отличаться, в зависимости от потребностей региона. Чаще всего людей привлекают к таким работам:

укрепление дамб, расчистка побережья у водоемов и рек,

заготовка дров для населения,

разгрузка гуманитарной помощи,

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытия,

ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы,

упорядочение, восстановление и благоустройство городов,

ликвидация стихийных свалок и обустройство полигонов твердых бытовых отходов,

проведение ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности общин).

Уточняется, что люди участвуют в общественно полезных работах на добровольной основе. При этом оплата за такую работу не может быть ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн.

В то же время в Минэкономики подчеркнули, что такие работы могут дофинансировать из областных бюджетов. Таким образом, оплата за их выполнение может быть большей.

Безработица в Украине: что известно

В октябре 2022 года Минэкономики заявило, что в Украине безработные смогут присоединиться к "Армии восстановления" страны, которая будет работать над ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций или заниматься работой оборонного характера.

По прогнозу Минэкономики, на фоне полномасштабного российского вторжения по оценкам Минэкономики, уровень безработицы в Украине к концу 2022 года составит 30%.

По состоянию на август 2022 года количество вакансий на рынке труда уменьшилось больше, чем в два раза. На одну вакансию претендовали 8 безработных.

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