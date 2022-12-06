С 05.12.2022 Абанк добавляет к своей линейке карту, объединившую в себе выгодные функции, которые пригодятся тем, кто любит сэкономить, и тем, кто любит выбирать лучшее в Эпицентре.

Какие преимущества ожидают владельцев карты "Выгода"?

С картой "Выгода" клиент сможет позволить себе что угодно с выгодной рассрочкой под 0,01% до 6 мес.;

если средства неожиданно закончились, может пригодиться кредитный лимит от Абанка до 200 000 грн со льготным периодом до 62 дней;

1% кешбэка по любой покупке и 1% баллов за любую покупку в Эпицентре.

Важно, что для клиентов Абанка и Эпицентра оформление и обслуживание карты полностью бесплатны.

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Но это не все преимущества использования новой карты, ожидающие клиентов Абанка.

"Мы ценим время наших клиентов, поэтому важным критерием при создании продукта для нас являются быстрота и удобство оформления, именно поэтому карту можно оформить в течение 5 минут в мобильном приложении АBank24. Только представьте: вы в магазине "Эпицентр", в очереди, и когда приходит время расплатиться — вы делаете это только что оформленной картой "Выгода" — это очень круто!" — сообщает руководитель направления "Кредитные карты" Евгений Зайченко.

"Картой "Выгода" в Эпицентре пользуются более 6,5 млн наших покупателей. Но мы вместе с Абанком хотим предоставить еще больше выгод и преимуществ нашим лояльным клиентам: двойные проценты кешбэка и удобную рассрочку на множество товаров от Эпицентра без переплат. Я убеждена — в это непростое время люди нуждаются в нашей поддержке, и мы создаем общие полезные продукты", — комментирует Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе и маркетингу.

Чтобы оформить карту "Выгода", необходимо:

иметь приложение АBank24;

пройти регистрацию за 5 минут.

Кстати, карта лояльности Эпицентра автоматически будет добавлена ​​в приложение АBank24, поэтому у клиентов не будет шанса не предоставить ее кассиру или не использовать при самостоятельной оплате.

Подробная информация о карте "Выгода" размещена на официальном сайте банка.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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