Инцидент произошел прямо в столовой, где находились дети.

Вопиющий случай произошел в одной из школ Соломенского района Киева. Повара подрались с уборщицей из-за котлет прямо в столовой.

Об этом пишет Kyivinform

Отмечается, что инцидент произошел еще 18 января в школе № 221, которая находится на улице Кудряшова 12\14.

Конфликт между поварами и уборщицей произошел время обеда в школьной столовой. Повара хотели "повторно использовать" котлеты, из-за чего уборщица сделала им замечание. Перепалка переросла в драку. На тот момент в столовой находились дети младших классов.

Читайте также"На зоне лучше кормят": родители массово жалуются на питание детей в школах Украины (фото)В конфликт вмешалась директор школы, но полицию вызывать не стала. При этом свидетелями того, как директор пыталась урегулировать конфликт, стали как родители, так и дети. В результате скандала дети на несколько дней остались без обедов.

Кроме того, родители показали фото обедов, которые выглядят, мягко говоря, не очень.

Реформа питания в школах Украины

Из-за массовых жалоб на еду в школьных столовых, а в некоторых случаях и массовых отравлений, в Украине решили изменить подход к питанию детей. Проект запустили еще в августе прошлого года. Меню разработал известный украинский повар Евгений Клопотенко, а курирует проект первая леди Елена Зеленская.

С сентября текущего года в школах ввели новое меню. Оно состоит из 160 блюд, которые будут использоваться в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения. Предполагается, что рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.

Основная цель – сделать еду в украинских школах полезней, вкусней и разнообразней. В целом реформа предусматривает "модернизацию" состава школьного меню, рецептуры приготовления, а также формы организации питания учеников.

Читайте такжеНа Львовщине детей-льготников отсаживают в столовой и подают другие блюда (фото)Согласно новому санитарному регламенту, рацион в школах должен быть разнообразным и обязательно включать зерновые, картофель, фрукты, овощи, молоко, молочные продукты, мясо, рыбу, яйца, орехи, бобовые, а также жиры. При этом должны быть исключены сосиски, колбасы, продукты с излишним содержанием соли, сахара и трансжиров.

С 1 января 2022 года в школах Украины начали готовить для школьников по новому меню. Однако не всем детям нравятся необычные блюда. Разработчик нового питания в украинских школах Евгений Клопотенко объяснил причины этого и дал несколько советов родителям, как действовать.

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