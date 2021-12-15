Елена Зеленская отметила, что дети часто жалуются на питание в школах.

Платформу о здоровом питании в школах "Знаїмо" презентовали в Украине. Она является частью реформы системы школьного питания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам первой леди Елены Зеленской, цель "Знаїмо" - изменить школьное меню на полезное и здоровое и изменить пищевые привычки украинцев.

При этом Зеленская отметила, что 47% украинских родителей не знает, что питание может быть хорошим мотиватором к обучению, а дети зачастую не довольны питанием в школе.

Читайте также"На зоне лучше кормят": родители массово жалуются на питание детей в школах Украины (фото)Что будет на платформе "Знаїмо":

информация для директоров о ходе реформы и нормативах школьного питания;

разделы для учителей и родителей о формировании культуры питания у ребенка в семье и в школе;

для школьников изложены основы здорового питания в формате игр и тестов.

"Школа и дом – главные места, где формируются привычки на всю жизнь. Где складывается пищевое поведение и культура питания. Если мы сейчас сформируем безопасные пищевые привычки у наших детей, они останутся с ними и во взрослой жизни. Вырастут здоровые и сознательные люди", – подытожила Зеленская.

Реформа питания в школах Украины

Из-за массовых жалоб на еду в школьных столовых, а в некоторых случаях и массовых отравлений, в Украине решили изменить подход к питанию детей. Проект запустили еще в августе прошлого года. Меню разработал известный украинский повар Евгений Клопотенко, а курирует проект первая леди Елена Зеленская.

С сентября текущего года в школах ввели новое меню. Оно состоит из 160 блюд, которые будут использоваться в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения. Предполагается, что рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.

Основная цель – сделать еду в украинских школах полезней, вкусней и разнообразней. В целом реформа предусматривает "модернизацию" состава школьного меню, рецептуры приготовления, а также формы организации питания учеников.

Читайте такжеВ Одесской области из-за вспышки кишечной инфекции закрыли детсадСогласно новому санитарному регламенту, рацион в школах должен быть разнообразным и обязательно включать зерновые, картофель, фрукты, овощи, молоко, молочные продукты, мясо, рыбу, яйца, орехи, бобовые, а также жиры. При этом должны быть исключены сосиски, колбасы, продукты с излишним содержанием соли, сахара и трансжиров.

По словам министра образования и науки Сергей Шкарлета, на 23 июня только 40% школ готовы к введению новых норм питания, а с 1 января 2022 года уже все школы должны ввести новые нормы.

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Автор: Анастасия Горбачева