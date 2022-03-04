Опубликованы фото самого большого грузового самолета в мире после атаки оккупантов РФ.

Вот так сейчас выглядит разбитая оккупантами украинская "Мрия" — самый большой грузовой самолет в мире.

Фото публикует Telegram-канал "Останній Блокпост".

Самолет атаковали 24 февраля – в первый день российского военного вторжения в Украину. По данным портала Flight Radar, после 5 февраля воздушное судно находилось на аэродроме Гостомеля и с тех пор никуда не летало.

Отметим, АН-225 "Мрия" - самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским конструкторным бюро имени Антонова. "Мрия" активно использовался во время пандемии коронавируса. В частности, в апреле 2020 года самолет доставил из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что корреспондент заснял, как выглядят внутренние отсеки известного украинского транспортника "Мрия".

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