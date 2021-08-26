Корреспондент заснял, как выглядят внутренние отсеки известного украинского транспортника.

Корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк показал, как известный украинский транспортный самолет "Мрия" выглядит изнутри.

Журналист на своей странице в Facebook опубликовал фотографии внутренних отсеков самолета. Снимки были сделаны в Международном аэропорту "Антонов" ("Гостомель").

В частности, Хилюк заснял, как выглядит кабина, кухня, места для сна, а также грузовой отсек.

"Кроме кабины пилотов, самолет имеет еще два салона, где размещаются техники, экспедиторы, грузчики, а также, бывает, владельцы грузов. Первый салон за кабиной пилотов. Второй тоже сверху, под грузовым отсеком, но в хвостовой части", – отметил журналист.

Корреспондент добавил, что кухня, кресла, спальные места, туалет и умывальник находятся в заднем салоне.

Длина грузового отсека самолета составляет 45 метров, а ширина более – 6 м.

Напомним, 24 августа в Украине праздновали 30-летие независимости. По случаю праздника в Киеве был военный парад. Во время парада над Крещатиком пролетели различные самолеты, в том числе "Мрия", а также вертолеты.

Что нужно знать о самолете "Мрия" – справка УНИАН

"Мрия" – это Ан-225, самый мощный и крупнейший в мире транспортный самолет, пишет Википедия. Воздушное судно создало киевское конструкторское бюро им. Антонова. Максимальная взлетная масса самолета составляет 640 тонн.

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Авторы: Дмитрий Хилюк, Екатерина Присяжнюк