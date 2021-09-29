Заробитчане переживают теперь и о собственном чувстве безопасности.

Не утихает скандал вокруг громкого дела о смерти украинского заробитчанина Дмитрия Никифоренко в Польше.

Как говорится в сюжете "5 канала", экспертиза не обнаружила наркотических веществ в крови погибшего, на чем ранее настаивала польская сторона.

Читайте такжеВ крови погибшего в Польше украинца не нашли следов наркотиков - СМИМигранты вышли на протест, требуя провести справедливое расследование дела. Они заботятся теперь и о собственном чувстве безопасности.

Несмотря на риски для здоровья и жизни, украинцы все равно едут за границу, принимаясь за работу, на которую не хотят идти местные жители. Да и профессиональная реализация за рубежом им "светит" не всегда.

"Есть достаточно серьезные ареалы, где доминируют мигранты. Это строительный бизнес, это бизнес, связанный с услугами, чисто бытовыми услугами, уборка, кстати. Там активно присутствуют украинские трудовые мигранты", - заявил экономист Олег Пензин.

Автор: Григорий Бондарь