Цветные уровни угроз: как в Киеве работает новая система оповещения о тревогах

В частности, желтый уровень будет предупреждать об опасности, связанной с дронами.

С 06:00 сегодня, 6 сентября, в Киеве введено дифференцированное оповещение о воздушных угрозах.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале, отныне жители города могут получать следующие сообщения:

жёлтый уровень – "Дронная опасность";

красный уровень: "Массированная угроза со стороны дронов", "Ракетная угроза" или "Ракетно-дроновая угроза";

"Отбой" – угрозы и опасности отсутствуют.

Отдельный "Отбой" между ними не объявляется

Каждое новое сообщение отражает актуальный на данный момент вид и уровень угрозы. Если вид угрозы меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее. Отдельный "Отбой" между различными видами угроз не объявляется.

Видео дня

"Например, если после сообщения "Дронная опасность" поступает сообщение "Ракетная угроза", это означает, что актуальной является уже ракетная угроза", – пояснили в КГГА.

Сообщение "Отбой" означает, что на данный момент для города не зафиксировано ни одной из перечисленных воздушных угроз.

Где новая система уже работает

Отмечается, что на данный момент система дифференцированного оповещения внедрена во всех районах Киева, кроме Печерского.

В Голосеевском и Святошинском районах она работает частично. Это связано с тем, что на отдельных территориях дифференциация по видам угроз пока технически невозможна. Поэтому порядок звукового оповещения там остается без изменений: в случае возникновения любой воздушной опасности или угрозы подается обычный сигнал сирены без отдельной дифференциации по виду угрозы и без звукового сигнала "Отбой".

Статус прифронтовой территории для Киева

Как сообщалось ранее, народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко заявил, что в сентябре город Киев и Киевская область могут получить от Кабинета министров статус прифронтовых территорий. Это также предусматривает ряд льгот для граждан.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, получение такого статуса может открыть для региона дополнительные возможности государственной поддержки и изменить условия для бизнеса и населения.

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