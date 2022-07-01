Эксгумация в городе фактически остановлена. Людям приходится жить рядом с могилами.

В Мариуполе нашли еще одну братскую могилу, в которой находятся более сотни тел.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Новая братская могила под завалами на Левобережье. Улица Киевская, 53. Вновь более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронении речь не идет. Люди фактически продолжают жить в склепах", - рассказал Андрющенко.

По его словам, эксгумация в Мариуполе фактически остановлена.

"Оккупационная власть настолько увлеклась созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой. Руководители комитетов самоорганизации населения получили указание срочно собирать данные о потребностях в дровах и угле.

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