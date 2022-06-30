Благодаря его действиям вуз смог восстановить учебные процессы на базе другого университета.

Самый молодой ректор Украины Николай Трофименко в свои 37 возглавляет Мариупольский государственный университет и является депутатом городского совета. В начале войны он вывез все важные документы вуза. Решение о вывозе серверов и документов было принято еще 24 февраля.

Об этом Трофименко рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Николай вместе с семьей и частью сотрудников выехал в Днепр, однако уже через несколько дней он решил вернуться. Мужчина заявил, что не мог оставить 5000 студентов и работников без стипендий и заработной платы, и лично приехал контролировать этот момент.

"Это, должно быть, чувство совести. Такие решения не принимаются логически, в этом есть какие-то ощущения, что должен сделать и с чем должен жить потом. Кроме того, моя жена отказалась расставаться, хотя я хотел ее оставить в Днепре. Я немного себя в этом виню, потому что надо было как-то запереть и уехать, так как никто не ожидал, что нас ждет в Мариуполе", - вспоминает Трофименко.

Супруги вернулись в город 26 февраля, но выехать через неделю не удалось - Мариуполь был полностью окружен. Ректору вместе с женой пришлось жить в подвале.

Также в общежитии университета оставалось около 100 студентов. Руководство вуза договаривалось с Красным Крестом, чтобы им привозили поесть, а комендант готовила для студентов еду на открытом очаге под обстрелами. Некоторые студенты пытались пешком покинуть город, оккупанты их проверяли, забирали технику, а студентов из Азербайджана вообще пытались обвинить в том, что они будто бы сражались с полком "Азов" и морской пехотой.

По его словам, ежедневно на оперативную встречу с первым заместителем городского головы приходили руководители предприятий, организаций и волонтеров, которые остались в блокадном Мариуполе. Одна из таких встреч закончилась трагически.

"Под конец совещания в здание прилетела вражеская мина, стекла повыбивало, в спину директора одного из департаментов попал осколок. На этом совещании был и представитель Красного Креста, который сказал, что попытаются проложить путь для выезда из города. Мы приняли решение на свой страх и риск покинуть Мариуполь, ведь оставаться было невозможно", - рассказал Трофименко.

Сейчас Мариупольский государственный университет полностью уничтожен. Хотя российские пропагандисты пытаются создать картинку, что вуз возобновляет работу в оккупированном Мариуполе, это фейк.

Отметим, что 18 апреля вуз, благодаря вывезенным документам и серверам, возобновил абсолютно все учебные процессы, а студенты продолжили получать образование онлайн. Сейчас он функционирует на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма Святителя Петра Могилы, включая уникальные издания.

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