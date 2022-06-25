Руководители комитетов самоорганизации населения получили указание срочно собирать данные о потребностях в дровах и угле.

Российские оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Несмотря на громкие заявления о подготовке к отопительному сезону и восстановление котельных, руководители комитетов самоорганизации населения и квартальные получили указание срочно собрать данные о потребности дров и угля, в первую очередь, на частных домах, даже газифицированных. Это прямой сигнал и признание очевидного факта - отопления зимой не будет", - подчеркнул он.

Андрющенко добавил, что такая ситуация складывается "даже не из-за нежелания оккупантов".

"Чисто технически. Все котельные в Мариуполе давно модернизированы и переведены на единый вид топлива - природный газ. Восстановить газоснабжение в Мариуполь невозможно путем ремонта через огромные повреждения газоводов: как магистрального, так и по домам. Подача газа грозит превратить город в взрывчатку. Использовать или перестроить котлы на другой вид топлива - твердый - нереально к зиме. Поэтому зима не за горами, и она будет без тепла в домах", - констатирует советник мэра.

Относительно возможного "плана Б" оккупантов Андрющенко отметил, что вероятнее всего подталкивание к депортации в Россию в ближайшие месяцы.

"В эту гипотезу, кроме отопления, вкладывается и частично искусственный кризис с водой и гуманитаркой. Горожане не нужны в таком количестве оккупантам в Мариуполе. Лишь минимум, что нужен для обслуживания военно - транспортной базы вокруг порта", - добавил советник.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты превратили рынок "Азовский" в Мариуполе на автокладбище.

Вас также могут заинтересовать новости: