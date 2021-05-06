По словам министра, в целом, включая инициативе COVAX, до конца года страна должна получить 42 млн доз вакцин.

В мае Украина планирует получить еще 3 млн доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19, которые задолжали производители.

Об этом в эфире телеканала НАШ рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в целом, включая инициативу COVAX, до конца года страна должна получить 42 млн доз вакцин.

"То, что мы рассчитываем получить в мае и подтверждают наши компании-производители и контрагенты, отдавая то, что они нам должны, потому что они по-прежнему должны были поставить эти вакцины - это почти 3 млн доз вакцин, если не будет никаких сбоев", - рассказал Степанов.

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Вакцинация в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 получили прививки 24 тыс. 494 человека. С начала прививочной кампании привиты 783 тыс. 812 человек.

В лист ожидания вакцинации уже записались 519 тыс. 165 человек.

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Автор: Антонина Доломанжи