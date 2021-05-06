В мае Украина планирует получить еще 3 млн доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19, которые задолжали производители.
Об этом в эфире телеканала НАШ рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в целом, включая инициативу COVAX, до конца года страна должна получить 42 млн доз вакцин.
"То, что мы рассчитываем получить в мае и подтверждают наши компании-производители и контрагенты, отдавая то, что они нам должны, потому что они по-прежнему должны были поставить эти вакцины - это почти 3 млн доз вакцин, если не будет никаких сбоев", - рассказал Степанов.
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Вакцинация в Украине: что известно
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
- Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
- За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 получили прививки 24 тыс. 494 человека. С начала прививочной кампании привиты 783 тыс. 812 человек.
- В лист ожидания вакцинации уже записались 519 тыс. 165 человек.
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