Известно, что в столице уменьшено количество блокпостов, но увеличено их количество на въездах и выездах из города.

На блокпостах при въездах и выездах из Киева усилили контроль. В Нацгвардии подчеркнули, что несмотря на опасения о новом наступление из Беларуси, угроза от вражеских ДРГ существует давно и никуда не исчезала, поэтому блокпосты продолжают работать в том же режиме.

Как сказал в комментарии РБК-Украина пресс-офицер Нацгвардии Украины Владимир Черняк, столичные блокпосты прошли длительную процедуру оптимизации. Сейчас уменьшено количество блокпостов в городе и увеличено на въездах и выездах. Это позволит более тщательно контролировать ситуацию безопасности.

"В настоящее время существует угроза деятельности диверсионно-разведывательных групп, однако она никуда не исчезала и бдительность со стороны гвардейцев никогда не уменьшалась, ведь не секрет, что столица - это важнейший стратегический центр принятия решений", - пояснил он.

Угроза нового нападения из Беларуси: что известно

Напомним, по состоянию на конец июня Беларусь активно проверяет возможности по мобилизации в отдельных регионах. Недавно жители РБ начали массово получать повестки в военкомат. После явки и отметки призывников сразу отпускали домой. Эти действия проводились в рамках "обучения по мобилизации".

Согласно данным от Генштаба, 28 июня Беларусь объявила военные сборы у границы с Украиной. На Волынском и Полесском направлениях возможные провокации со стороны РБ.

По словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Сейчас из страны массово вывозятся боеприпасы в Россию. А в случае подготовки к вторжению их количество, наоборот, пытались бы нарастить.

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