Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

В Генштабе не исключают провокаций со стороны белорусских войск в приграничных с Украиной районах.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск", - говорится в сообщении.

В Генштабе ожидают продолжения авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

"В очередной раз призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - призвали в ведомстве.

Война в Украине и поведение Беларуси:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой украины.

25 февраля появилась информация о том, что Беларусь может ввести свои войска на территорию Украины.

С первого дня вторжения российские войска использовали территорию республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

10 мая начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич объявил о развертывании группировки сил Специальных Операций на границе с Украиной

23 мая стало известно о том, что Беларусь разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения и ведет разведку.

24 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование, потому что испугался военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что белорусская армия получала приказ о нападении на Украине, но высшее военное командование его затормозило.

По состоянию на 5 июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.

18 июня 2022 года военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что Беларусь готовится к войне против Украины.

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