Россия продолжает обстрелы приграничных территорий Сумщины.

Беларусь проверяет возможности по мобилизации в отдельных регионах.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по ситуации с российским вторжением.

"На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами Республики Беларусь проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов", - информируют в Генштабе.

Также сообщается, что на Северском направлении враг продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, агрессор совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Лугивка Сумской области. Нанес авиационного удара по населенному пункту Угроеды.

Как сообщал УНИАН, в период с 28 июня по 16 июля в Гомельской области Беларусь планирует проведение военных сборов с военнообязанными. В Генштабе не исключают проведения демонстративных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах и ведение разведки.

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