Путин заставил Лукашенко перебросить не только войска к границе с Украиной, но и два батальона отправить в район Сувалкского коридора.

Беларусь пытается уклониться от участия в войне максимально, Лукашенко маневрирует.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

Путин заставил Лукашенко перебросить не только войска к границе с Украиной, но и два батальона отправить в район Сувалкского коридора.

"Они маневрируют войсками, изображают скрытую мобилизацию. Но мы видим, что за почти три месяца впервые распечатали беларуское воздушное пространство - наносят удары по нам. С другой стороны, Россия вывозит усиленно из Беларуси боеприпасы, потому что у них (русских - УНИАН) заканчиваются. Если они за сутки выпускают 45 тысяч снарядов, такими темпами даже РФ не может воевать. А если ты собираешься напасть, то вряд ли будешь вывозить (боеприпасы - УНИАН), обычно ввозятся", - сказал Арестович.

В то же время он отметил, что сигналы противоречивы: "Наша разведка говорит, что даже если беларусы захотят напасть, это минимум несколько недель на подготовку, на приведение войск в боевую готовность. Вопрос: что они будут делать на границе, после того, как пересекут? И будет ли у них такая же мотивация отчаянно сражаться за путинские интересы?".

"Они очень не хотят втягиваться, потому что понимают, что решение необратимо", - допустил Арестович.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на оккупации Лисичанска - последнего бастиона на пути захвата всей Луганской области. Сейчас в тех районах продолжаются бои.

С 25 июня оккупанты продвинулись на 2 км возле Лисичанского НПЗ к югу от города, пишут британские разведчики.

На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.

На Бахмутском направлении захватчики пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС.

Русские войска продолжают ракетный террор украинских городов, не считаясь с жертвами среди гражданских. Сегодня утром враг ударил по многоэтажке Николаева, а ракета, выпущенная в сторону Одесской области, была перехвачена силами ПВО.

В боях ВСУ ликвидировали уже 35 450 оккупантов и уничтожили тысячи единиц техники.

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