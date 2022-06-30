Праздник для украинских детей назвали "незаконной акцией".

В Гомеле беларусская милиция сорвала праздник для детей украинских беженцев, посчитав его "незаконной акцией". Уже через день была также задержана и сама организатор - местная активистка и волонтер Аллы Короленко. Женщина находится в изоляторе, но неизвестно, на каком основании. Вероятно, задержан еще один человек, который также все это времся не выходит на связь.

Об этом сообщает издание Зеркало.

Отметим, что в прошлом году Короленко уже была арестована за новогодний хоровод вокруг елки в лесу, который суд посчитал "несанкционированным митингом без разрешения горисполкома".

Мероприятие для детей из Украины должно было пройти под названием "День дней рождений". Информация о нем заранее распространялась в открытых чата волонтеров, которые оказывают помощь украинским беженцам в Беларуси.

Праздник придумала провести 9-летняя девочка Алиса, которая приехала в Гомель из поселка Нью-Йорк Донецкой области. Он должен был пройти 27 июня при участии детей беженцев из Украины и белорусов-волонтеров.

Для малышей запланировали подарки и сувениры, игры и конкурсы, а в конце праздника хотели все вместе смастерить бумажного голубя мира. Официальную заявку на проведение мероприятия не подавали.

Еще перед началом праздника к участникам подошли восемь или девять милиционеров и один человек в штатском. Они заставили все разойтись, угрожая "последствиями".

Позднее праздник все-таки состоялся в формате "частной встречи" в другом месте, хотя несколько семей на всякий случай отказались от участия.

Напомним, ранее в Гомельской области Беларуси для десятиклассников провели сборы, на которых учили копать окопы и стрелять из лопат.

Вас также могут заинтересовать новости: