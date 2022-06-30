В военкоматах заверяют, что отправлять беларусов на войну не собираются.

Военнообязанные мужчины Гомельской области Беларуси, которая граничит с Украиной, последние несколько дней получают повестки с вызовом в местные военкоматы.

Как пишет сайт "Зеркало", об этом рассказали жители ряда городов региона. Они уточняют, что повестки вручаются на работе в таких городах как Светлогорск, Речица, Мозырь, Жлобин, Ельск, Хойники и другие. В военкоматы зовут даже тех, кто не имеет за плечами опыта воинской службы, а также "негодные" призывники.

Причину вызова в повестках не указывают, однако напоминают об уголовной ответственности за ее игнорирование.

Что говорят военнообязанные

Как рассказал один из жителей Жлобина, ранее служивший в ракетных войсках, в военкомате вызов объяснили учениями по мобилизации. "Сразу после отметки о явке отпустили домой. И так со всеми, кому пришли повестки", - говорит он.

"Сборы связаны с учениями в Гомельской области, собственно говоря, поэтому меня и вызвали. Формируют команды из уже отслуживших. Пока на данном этапе все спокойно, собрали команду - и по домам. То есть тут срочности никакой нет, просто убедиться, что все на месте", - рассказывает Евгений из Хвойников.

Похожие истории рассказывают и другие военнообязанные.

Журналисты выяснили, что повестки получают и жители других регионов Беларуси - Гродненской, Могилевской и Витебской областей, а также Минска.

"Прислали [повестку] на работу, по факсу, домой оригинал не пришел, отдали в военкомате. Таких, как я, было около десяти человек. По одному вызывали в кабинет, общались с представителем военной части, за которой, как я думаю, мы закреплены. Уточняли личные данные, сверяли фото. Проверяли, не изменились ли размеры одежды и обуви, уточняли военную специальность. После беседы просто сказали ехать на работу", - рассказал Максим, офицер запаса из Минска.

"Я не явился, но звонили из воинской части, куда прикомандирован, рассказывали об обязанностях на случай мобилизации. Кто явился, возили непосредственно по частям. Раньше такого никогда не было. Максимум беседа в военкомате", - описал свою историю Дмитрий из Бреста.

Как объясняют происходящее сотрудники военкоматов

Журналист издания позвонил в военкоматы Гомельской области под видом обычного гражданина и расспросил его сотрудника о происходящем. Тот рассказал о мобилизационных мероприятиях и заверил, что "никто никого ни на какую войну не забирает".

"Можете не волноваться. Просто приезжают военнообязанные. Каждый мужчина до 50 лет стоит на воинском учете. Они приезжают на пункт предварительного сбора военнообязанных, сверяют учетные данные и все - их отпускают домой... Можете не волноваться и не переживать. Все хорошо, мы мирная страна", - заявил сотрудник военкомата. На уточняющий вопрос о ракетах, летящих в Украину, собеседник сказал, что впервые об этом слышит.

Дежурный еще одного военкомата сообщил о плановых мобилизационных учениях. На вопрос об их длительности он ответил следующее: "Если мобилизационные, то они уже заканчиваются практически. Если территориальной обороны, то они где-то до 10-15 июля продлятся. Но это вы лучше уточняйте в том военкомате, из которого пришла повестка".

Как сообщал УНИАН, в период с 28 июня по 16 июля в Гомельской области Беларусь проводит военные сборы с военнообязанными. В Генштабе не исключают проведения демонстративных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах и ведение разведки.

Также Генштаб предупредил, что в Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.