В Генштабе не исключают проведения демонстративных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Беларуси.

В период с 28 июня по 16 июля в Гомельской области Республики Беларусь запланировано проведение военных сборов с военнообязанными.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях продолжается наращивание системы инженерного оборудования оборонительных позиций в приграничных районах Брестской области. В период с 28 июня по 16 июля текущего года в Жлобинском районе Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнообязанными", - говорится в сообщении.

В Генштабе не исключают проведения демонстративных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах и ведение разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск.

"На Северском направлении с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины противник удерживает до трех батальонных тактических групп в приграничных районах Брянской и Курской областей. Осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Турья, Краснополье, Хмелевка и Поповка на Сумщине и села Шумящим Черниговской области", - говорится также в сводке Генерального штаба.

Ранее сообщалось, что до 6 батальонов Вооруженных сил Беларуси усиливаются на белорусско-украинской границе и пытаются вести воздушную разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.

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