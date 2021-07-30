Акция проходит при усиленных мерах безопасности.

В Киеве на улице Банковой у въезда в здание Офиса президента началась акция представителей ЛГБТ "Рейвах Прайд".

Как передает корреспондент УНИАН, на Банковой установлена небольшая сцена с мощной аудиосистемой для выступления электронных музыкантов, и в частности дуэта ди-джеев GAEL x ZAYBER, ди-джеев ОЛЬГИ, STEF MENDESIDIS и NASTIA. Планируется, что акция продлится до 22:00.

По предварительной информации, на акцию собрались около полусотни человек. Часть активистов переместились ближе к сцене.

Правоохранители перекрыли все подходы к месту проведения акции на Банковой, чтобы представители различных радикальных организаций, которые выступают против ЛГБТ-сообщества, не попали на акцию.

Среди участников акции есть иностранцы из разных европейских стран, которые, по их словам, пришли "послушать музыку".

Некоторые участники акции держат радужные флаги ЛГБТ с надписями "Наш Мир".

При этом, участники акции выдвигают ряд требований.

В частности, принятие законопроекта #5488 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации”.

Кроме того, они требуют реформы полиции, прокуратуры и судебной системы, немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ+ и феминистические события, активисток и организации, расследования неправомерных рейдов заведений электронной сцены столицы и жестоких неправомерных задержаний культурных деятелей, а также создание безопасных и благоприятных условий для развития электронной сцены в Украине.

Схватки под ОП: что известно

30 июля под зданием Офиса президента, где должен был состояться ЛГБТ-рейв "Рейвах Прайд", произошли столкновения между полицией и представителями "Традиции и порядка".

Во время схватки было распылено очень много слезоточивого газа или содержимое перцового баллончика.

Некоторые противники акции во время схватки оказывались на земле. Они обвиняли правоохранителей в избиении их единомышленников.

Автор: Виталий Саенко