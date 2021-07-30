В Киеве на улице Банковой у въезда в здание Офиса президента началась акция представителей ЛГБТ "Рейвах Прайд".
Как передает корреспондент УНИАН, на Банковой установлена небольшая сцена с мощной аудиосистемой для выступления электронных музыкантов, и в частности дуэта ди-джеев GAEL x ZAYBER, ди-джеев ОЛЬГИ, STEF MENDESIDIS и NASTIA. Планируется, что акция продлится до 22:00.
По предварительной информации, на акцию собрались около полусотни человек. Часть активистов переместились ближе к сцене.
Правоохранители перекрыли все подходы к месту проведения акции на Банковой, чтобы представители различных радикальных организаций, которые выступают против ЛГБТ-сообщества, не попали на акцию.
Среди участников акции есть иностранцы из разных европейских стран, которые, по их словам, пришли "послушать музыку".
Некоторые участники акции держат радужные флаги ЛГБТ с надписями "Наш Мир".
При этом, участники акции выдвигают ряд требований.
В частности, принятие законопроекта #5488 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации”.
Кроме того, они требуют реформы полиции, прокуратуры и судебной системы, немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ+ и феминистические события, активисток и организации, расследования неправомерных рейдов заведений электронной сцены столицы и жестоких неправомерных задержаний культурных деятелей, а также создание безопасных и благоприятных условий для развития электронной сцены в Украине.
Схватки под ОП: что известно
30 июля под зданием Офиса президента, где должен был состояться ЛГБТ-рейв "Рейвах Прайд", произошли столкновения между полицией и представителями "Традиции и порядка".
Во время схватки было распылено очень много слезоточивого газа или содержимое перцового баллончика.
Некоторые противники акции во время схватки оказывались на земле. Они обвиняли правоохранителей в избиении их единомышленников.