Оккупанты на захваченных территориях Херсонщины пытаются втянуть молодежь в пророссийские организации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Херсонщины пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди украинской молодежи. Одним из главных элементов этой политики стало так называемое "военно-патриотическое воспитание", - сообщает разведка.

С этой целью активно формируются "общественные организации" вроде "молодые строители Херсонской области", "молодежь Херсона", участие в них украинской молодежи все чаще приобретает принудительный характер. Кроме того, по данным ГУР, старшее поколение региона привлекается во вновь созданные организации "союз матерей Херсонской области", "организация ветеранов Херсонской области".

"Чтобы создать представление о массовой поддержке местной молодежью оккупационного режима, активно пропагандируется участие в организованном "Минобразования РФ" проекте "Твой шаг". В "федеральном агентстве по делам молодежи рф" анонсировано проведение на оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов "Планета больших перемен" и "Большая перемена", - отмечают в ГУР.

Также сообщается, что по приглашению представителей Санкт-Петербургского отделения Всероссийского военно-патриотического движения "юнармия" 31 июля так называемые "юнармейцы" из "ДНР" примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Ранее российский публицист озвучил сроки освобождения Херсона и последствия для Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: