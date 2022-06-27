Россияне запустили ТРК "Таврия" спустя 4-х месяцев оккупации зданий "Суспільне.Херсон".

Карьерный рост по-оккупантски: во временно захваченном Херсоне так называемым "администратором" пропагандистского телеканала "Таврия" назначили бывшую уборщицу.

Об этом рассказал менеджер херсонского филиала "Суспільне" Михаил Сваричевський, помещения которой еще в начале марта захватили российские захватчики.

Известно, что имя коллаборантки – Лилия Макарова. Ранее женщина работала уборщицей в соответствии с договором о предоставлении услуг и никакого отношения, естественно, к трудовому коллективу филиала Суспільне Херсон нет.

Профильные "специалисты" рашки насколько профильные, что им не хватило мозгов первые полторы недели оккупации отключить наш канал, который транслировал общенациональный марафон – добавил Сваричевський.

Также менеджер Суспільного говорит о том оккупанты не знают, что делать с Херсоном и как сдержать сопротивление украинцев. Однако осознают, что будущего у них нет.

Повсюду пустые слова, пропаганда и неудачи : создание канала, ХНР, референдумы, местное управление – добавил менеджер филиала.

ВСУ успешно продвигаются к Херсону

"Действия наших войск на южном направлении, в сторону Херсона, достаточно успешны. Оккупантам очень тяжело. Уже потрачены силы на обустройство второго и третьего рубежей обороны, приходится пользоваться запасными, потому что даже из них мы уже вытесняем врага. Мы продвигаемся", – заявила накануне руководитель пресс-центра "ОК" Пивдень Наталья Гуменюк.

В то же время, по словам начальника украинской разведки Кирилла Буданова, первые "видимые результаты" контрнаступления ВСУ на оккупированные территории Херсонской области будут уже в августе.

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