Специалисты соответствующих категорий отказываются сотрудничать с оккупантами.

В оккупированном Херсоне россияне назначили нового директора областного музыкально-драматического театра. Им стал бывший охранник заведения.

Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

"Цинично захватчики ведут свою подготовку ко Дню защиты детей. Неужели думают, что кому-то нужен их праздник? В Херсоне назначили даже нового руководителя театра, чтобы добавить зрелищ к своим "мероприятиям", - сообщил он.

По его данным, новым главой стал бывший охранник помещения.

"Кадровые назначения в оккупантов говорят о многом: продавщицу на начальника образования, охранника на директора театра, местных алкашей и сумасшедших на гауляйтеров", - отметил он.

Хлань отмечает, что специалисты соответствующих категорий отказываются сотрудничать.

"Все профессии хороши, но оккупанты выискивают тех, кто был никем, но теперь может показать свою "силу". Но кто бы к оккупантам на работу не шел — закончат они очень плохо", - отметил он.

Напомним, российские оккупанты заблокировали выезды из Херсонской области.

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