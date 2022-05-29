В оккупированном Херсоне россияне назначили нового директора областного музыкально-драматического театра. Им стал бывший охранник заведения.
Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.
"Цинично захватчики ведут свою подготовку ко Дню защиты детей. Неужели думают, что кому-то нужен их праздник? В Херсоне назначили даже нового руководителя театра, чтобы добавить зрелищ к своим "мероприятиям", - сообщил он.
По его данным, новым главой стал бывший охранник помещения.
"Кадровые назначения в оккупантов говорят о многом: продавщицу на начальника образования, охранника на директора театра, местных алкашей и сумасшедших на гауляйтеров", - отметил он.
Хлань отмечает, что специалисты соответствующих категорий отказываются сотрудничать.
"Все профессии хороши, но оккупанты выискивают тех, кто был никем, но теперь может показать свою "силу". Но кто бы к оккупантам на работу не шел — закончат они очень плохо", - отметил он.
Напомним, российские оккупанты заблокировали выезды из Херсонской области.