Тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Соответствующие законопроекты об утверждении указов президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №8189 и "О продлении срока проведения общей мобилизации" №8190 зарегистрированы в парламенте.

Тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады.

Видео дня

Как сообщил в своем Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, решение может быть принято уже на ближайшем пленарном заседании. Он предположил, что военное положение в Украине и всеобщая мобилизация могут быть продлены еще на 90 дней - то есть до 19 февраля 2023 года.

Война в Украине: что стоит знать

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ввели военное положение. Тогда же была объявлена всеобщая мобилизация. Сейчас они действуют до 21 ноября 2022 года.

На время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме некоторых исключений. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.

Во время всеобщей мобилизации призваться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из воинского учета.

Вас также могут заинтересовать новости: