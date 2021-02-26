Также будет подготовлено обращение в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

В Днепре полиция разоблачила группу мошенников, исполнителю преступной «схемы» уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье мошенничество. В ближайшее время такое же подозрение будет вынесено и организаторам схемы.

Ими, как заявили в Нацполиции и Офисе Генерального прокурора, являются бывшие высокопоставленныедолжностные лица.

По словам правоохранителей, злоумышленни ки мошенническим путем завладели средствами днепровского бизнесм ена в сумме 160 млн гривен. «Установлено, что потерпевший и фигурант договорились о продаже корпоративных прав аграрных предприятий. В июле 2020 года, подделав документы, злоумышленники создали иллюзию о якобы продаже прав, однако в то же время подали в разные суды заявления, чтобы после получения оговоренной оплаты признать недействительным факт продажи», - сказано в сообщении Нацполиции.

23 февраля в офисных, производственных помещениях и по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, были проведены обыски. На имущество и корпоративные права аграрных предприятий, фигурирующих в деле, наложен арест. В отношении исполнителя правонарушения, 34-летнего жителя Днепропетровщ ины, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам из числа бывших чиновников, которые имеют отношение к совершению этих уголовных преступлений. Также будет подготовлено обращение в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее днепровский бизнесмен Вадим Нестеренко обвинил экс-главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Вилкула и его доверенное лицо Максима Романенко в мошенничестве при оформлении сделки купли-продажи аграрных предприятий Ристон Холдинг, а также последующем их рейдерском захвате.

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Автор: УНИАН