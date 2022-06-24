В Днепре и Каменском установили продолжительность комендантского часа с 24:00 до 5:00.
Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Сократили комендантский час в Днепре и Каменском. Он действовал с 23:00 до 5:00. А уже с завтрашнего дня на час меньше - с полуночи и до 5 утра. У всех остальных - без изменений. Комендантский час по-прежнему действует с 23:00 до 5:00", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, на Киевщине подготовили "сюрприз" для нарушителей комендантского часа. Военная комендатура и полиция будут проводить рейды, чтобы контролировать безопасность Киевской области ночью. В Киевской области ранее заявляли, что в регионе до сих пор действуют вражеские ДРГ.
Также на Черниговщине изменилась продолжительность комендантского часа: теперь он будет короче и будет действовать с 23:00 до 04:00.
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