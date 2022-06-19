Военная комендатура и полиция будут проводить рейды, чтобы контролировать безопасность Киевской области ночью.

Военная комендатура и полиция будут проводить рейды, чтобы контролировать безопасность Киевской области ночью.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Сейчас мы начинаем активную подготовку к осенне-зимнему периоду. При районных военных администрациях будут созданы штабы, которые будут контролировать этот процесс на местах", - отметил он.

Кулеба также призвал всех жителей региона не пренебрегать комендантским часом.

"Сейчас он действует с 23:00 до 05:00. Военная комендатура будет проводить рейды вместе с полицией, чтобы контролировать безопасность Киевской области ночью", - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что власти Киева усилят контроль за соблюдением комендантского часа, который ввели на период военного положения.

В Киевской ОВА ранее заявляли, что в регионе до сих пор действуют вражеские ДРГ.