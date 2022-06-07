Комендантский час на Черниговщине теперь будет короче.

В Черниговской области сокращается продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"С сегодняшнего дня, 7 июня, продолжительность комендантского часа на территории Черниговской области сокращается. Теперь он действует с 23:00 до 04:00", - отметил он.

Чаус добавил, что соответствующее распоряжение №204 подписал сегодня, 7 июня.

Ранее комендантский час в Черниговской области начинался с 22:00 и длился до 5:00.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В частности, противник вторгся в нашу страну с территории Беларуси. Врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов Черниговщины. Позже украинские воины зачистили регион от противника.

Враги периодически обстреливают приграничные территории Черниговщины, есть разрушения.

Из-за вторжения России в ООН уже задокументировали гибель в нашей стране более 4 тысяч мирных жителей.

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