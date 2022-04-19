Выплаты можно получить на карту єПідримка и потратить на любые нужды, в том числе снять с карты наличные.

В приложении "Дия" появилась комплексная услуга для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь онлайн можно и оформить статус ВПЛ и получить выплаты от государства – 2 тысячи гривень в месяц на одного взрослого и 3 тысячи гривень на ребенка. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно обновить приложение.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он добавил, что выплаты можно получить на карту єПідримка и потратить на любые нужды, в том числе снять с карты наличные.

"Услуга в приложении "Дия" касается только тех, кто сейчас находится в Украине и до сих пор не имел статуса ВПЛ. Немного позже появится возможность оформить услугу для всех переселенцев с Украины", – добавил Федоров.

Как ВПЛ получить услуги в приложении "Дия"

Зайдите в Дию и нажмите "Услуги" – "Получить статус ВПЛ".

Укажите текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите "Продолжить". Включить геолокоцию нужно только один раз.

Если есть ребенок, можно получить статус переселенца и для него – свидетельство о рождении подтянется в Дию или его можно добавить его вручную. Если же детей нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей".

Выберите карту єПідримка, чтобы получить финансовую помощь.

Укажите, какая помощь необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте контактные данные. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.

Справка ВПЛ появится в Дии рядом с другими цифровыми документами. Средства будут выплачены на карту єПідтримка.

Напомним, в приложении "Дия" так же можно подать заявку для возмещения разрушенного имущества из-за российской агрессии.

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