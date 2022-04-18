Необходимо через "Дию" подавать заявления о разрушенном или поврежденном жилье от действий оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает работодателей привлекать переселенцев к работе.

В вечернем обращении он отметил: "Сейчас каждое сохраненное и каждое дополнительное рабочее место – это помощь защите государства в войне".

При этом отметил, что за каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование расходов на оплату труда. "Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление также можно будет подать на портале "Дия", - сказал он.

По его словам, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отчитался сегодня о выполнении поручения по дополнительной социальной помощи в связи с войной.

Президент Украины отметил, что предусмотрено, что каждый переселенец может получить денежную помощь на проживание - это ежемесячно 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить ее можно в ближайшем ЦПАУ, органах соцзащиты, а уже со среды – в "Дие".

Зеленский отметил, что продолжается эвакуация людей из районов, охваченных боевыми действиями. "Правительство разворачивает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и оказания денежной помощи сразу на железнодорожных станциях и вокзалах", - добавил он.

Зеленский отметил, что продолжается сбор заявлений в "Дие" о разрушенном или поврежденном жилье. Призвал обязательно подавать заявления, если потеряли квартиру, дом или если они повреждены обстрелами.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение о запуске совместно с ООН двух программ выплат для внутренне перемещенных лиц.

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