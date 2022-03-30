В приложении "Дія" можно подать заявку для возмещения разрушенного имущества из-за российской агрессии.

После полномасштабного вторжения 24 февраля Россия нещадно обстреливает жилые кварталы и отдельные дома. Десятки тысяч людей остались без домов. Государство гарантирует восстановлении разрушенного войной имущества. Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявку в приложении "Дия".

Кто может получить компенсацию

Воспользоваться услугой могут лица с украинским гражданством, у которых с 24 февраля из-за военных действий были повреждены:

частные усадебные, дачные и садовые дома;

квартиры;

другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности.

Как подать заявку на поврежденное имущество в "Дия"

Обновите приложение до последней версии. Нажмите "Услуги", затем "Уведомление о поврежденном имуществе". Укажите информацию о поврежденном объекте: ФИО владельца, РНОКПП, контактные данные и информацию об объекте, который был поврежден. После регистрации уведомления ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, будут определены правительством в ближайшее время.

Услуга реализуется Минцифрой при поддержке Проекта USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Офиса эффективного регулирования BRDO.

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