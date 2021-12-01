Организаторы заявили, что участники акции соберутся "в следующее воскресенье".

Сотни людей собрались на акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве, анонсированную накануне рядом политических и общественных организаций.

Около 19:20 участники мероприятия исполнили гимн и заслушали общественных деятелей с импровизированной сцены.

Граждане требуют досрочных парламентских выборов, чтобы сформировать другую коалицию, отставки президента и увольнения главы ОП.

ОБНОВЛЕНО. 20:50

Присутствует государственная символика и символика политсил "Демократична сокира", "Национального корпуса" и т.д.

Как сообщал корреспондент УНИАН, около 16:30 полиция начала перекрывать Крещатик и близлежащие к нему улицы для движения автомобилей.

В настоящее время движение закрыто по Крещатику на отрезке от Европейской площади до улицы Богдана Хмельницкого.

Перекрыто также движение со стороны улицы Михайловской – выезд на Крещатик, со стороны улицы Грушевского – выезд на Крещатик, со стороны улиц Городецкого, Прорезной, также нельзя попасть на автомобиле с улицы Богдана Хмельницкого на Крещатик. Там также поперек дороги установлены металлические заборы.

Полицейские только выпускают машины с Крещатика, которые были припаркованы на этой улице еще утром.

ОБНОВЛЕНО в 20:20. Несколько сотен правоохранителей сейчас сконцентрированы возле здания Офиса президента Украины, передает корреспондент УНИАН.

Непосредственно перед центральным входом в Офис установлен сетчатый металлический забор, за которым находятся около двух сотен правоохранителей в спецснаряжении.

На въездах на улицу Банковую со стороны Лютеранской и Институтской улиц припаркованы около двух десятков полицейских автомобилей и спецтранспорта.

ОБНОВЛЕНО в 21:40. Участники акции "Защити Украину - останови переворот" прошли мирным шествием мимо Офиса президента.

Некоторые из митингующих бросали копейки под двери ОП, таким образом предостерегая президента от капитуляции и сдачи национальных интересов.

Шествие прошло мирно, без провокаций.

Затем через улицы Лютеранскую и Шелковичную участники акции пришли к Верховной Раде, а оттуда планируют вернуться на Майдан Независимости, где завершат мероприятие.

ОБНОВЛЕНО в 22:20. Акция "Защити Украину – останови переворот" завершилась митингом на улице Грушевского, возле стадиона имени Валерия Лобановского.

Организаторы заявили, что участники акции соберутся "в следующее воскресенье". После исполнения государственного гимна участники акции начали расходиться.

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Что предшествовало

В Киеве к охране порядка во время массовых мероприятий привлечено сегодня, 1 декабря, более 4,5 тысячи правоохранителей и нацгвардейцев.

Граждан просят с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности но не нарушать закон.

"Госпереворот" в Украине - что известно

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Американский президент Джо Байден выразил беспокойство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в стране госпереворота.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что впоследствии ситуация с госпереворотом станет предметом закрытого заседания Комитета безопасности Верховной Рады Украины.

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Авторы: Яна Ставская, Дмитрий Хилюк