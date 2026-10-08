Евро продолжает падать: курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,64 грн, а евро – 50,09 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 8 октября, снизился на 7 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,64 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 17 копеек и составляет 50,78 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,09 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,86 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,90 грн/евро, а курс продажи – 50,60 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 8 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,16 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 48 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что давление на валютный рынок усилилось. По его данным, в период с 28 сентября по 1 октября среднесуточный объем покупки валюты на межбанке вырос на 17% – до 467,63 млн долларов, что стало вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. Предложение валюты же практически не изменилось.

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