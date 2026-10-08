Турецкий военный самолёт 'засветился' над Польшей: куда он направлялся

Турецкий Airbus A400M пролетел над несколькими странами НАТО и приземлился на авиабазе Эмари в Эстонии, где дислоцируются турецкие истребители F-16.

Во вторник, 6 октября, над Польшей был замечен военно-транспортный самолет ВВС Турции Airbus A400M-180 Atlas. Он направлялся в Эстонию, где находится турецкий контингент в составе миссии НАТО, пишет Defence24.

Турецкий Airbus A400M-180 Atlas вылетел с авиабазы Кайсери в центральной части Турции. Польский военный радар зафиксировал его появление в воздушном пространстве страны в 10:45.

До этого самолет пролетел над Варной в Болгарии, а также над Бухарестом и Клуж-Напокой в Румынии. После этого он вошел в воздушное пространство Венгрии, откуда направился в Словакию, а затем – в Польшу.

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Над Польшей Airbus A400M-180 Atlas пролетел между Жешовом и Тарнувом, далее – над Седльцем и Сейнами. После этого самолет вошел в воздушное пространство Литвы, пролетел над Латвией и, наконец, достиг Эстонии.

Самолет мог перевозить персонал турецких F-16

Airbus A400M-180 Atlas приземлился на авиабазе Эмари в Эстонии. Вероятно, его полет был связан с логистической перевозкой турецкого контингента F-16, который находится там в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Турецкие ВВС развернули в Эмари пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих. Ожидается, что они будут находиться в Эстонии до 30 ноября 2026 года.

Турецкие истребители выполняют патрулирование и учебные полеты, а также участвуют в совместных учениях. Дважды их приводили в боевую готовность.

1 сентября это произошло после обнаружения беспилотников вблизи эстонско-российской границы. 24 сентября турецкие F-16 вместе с другими самолетами НАТО участвовали в обнаружении и отслеживании российских самолетов над Балтийским морем.

Небо над Польшей под наблюдением: последние новости

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 октября, два военно-транспортных самолета ВВС Алжира вошли в воздушное пространство Польши со стороны Беларуси. Речь идет об Ил-76МД и Lockheed C-130H Hercules, которые возвращались из Москвы.

Оба самолета вылетели из Москвы, скорее всего, из аэропорта Внуково. После полета над территорией Беларуси они прошли через воздушное пространство Польши, а затем направились на юго-запад в сторону Алжира.

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