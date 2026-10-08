В ряде областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Соответствующее распоряжение поступило от "Укрэнерго".

Экстренные отключения электроэнергии в четверг, 8 октября, были введены в ряде областей Украины. Об этом сообщили облэнерго.

По информации ДТЭК, в Киеве по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Ранее обнародованные графики не действуют.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Киевводоканал предупредил жителей Святошинского, Соломенского, Шевченковского и Голосеевского районов о снижении давления в водопроводной сети или даже временном прекращении водоснабжения.

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При этом в Киевской области экстренные отключения введены в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах.

Кроме того, в Житомироблэнерго сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго".

"В целях безопасности и защиты ваших устройств отключите от розеток оборудование, чувствительное к скачкам напряжения!" – призвали в облэнерго.

В то же время Чернигивоблэнерго также сообщило о введении аварийных отключений, которые будут действовать до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, по указанию НЭК "Укрэнерго", в 09:38 в Сумской области введены графики аварийных отключений для 1–10 очередей потребителей.

"Причина – повреждение энергосистемы в результате систематических атак армии РФ", – сообщили в Сумыоблэнерго.

Жителям области напомнили, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых отключениях.

Харьковоблэнерго сообщило потребителям о введении аварийных отключений.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области введены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения ограничений – последствия вражеских атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

"Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – заявили в облэнерго.

Отключения света в Украине – последние новости

В "Укрэнерго" сообщили, что 8 октября в части регионов Украины вводятся ограничения на потребление электроэнергии в течение суток. Графики отключения света для населения будут действовать от 0,5 до 1,5 очереди.

Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев считает, что в Украине стабильного электроснабжения может не быть в течение 15–16 часов подряд.

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